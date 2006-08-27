«Барса» и «ПСЖ» не договорились по Неймару сегодня. Каталонцы предлагали 170 млн евро

Представители «Барселоны» и не сумели договориться о трансфере нападающего французского клуба Неймара во время переговоров, которые прошли сегодня, однако клубы продолжат обсуждение этого вопроса.

Со стороны «Барселоны» в переговорах участвовали спортивный директор , вице-президент Жерар Бордас, советник каталонского клуба по вопросам Южной Америки Андре Кюри и исполнительный директор Оскар Грау. Со стороны «ПСЖ» – президент клуба Нассер Аль-Халайфи, спортивный директор , а также советник президента Джамель Бурас.

предложила за Неймара 170 млн евро, которые хотела выплатить в несколько траншей. «ПСЖ» же запросил 100 млн евро, а также настаивал на включении в сделку полузащитника Усмана Дембеле и защитник Нелсона Семеду.

Несмотря на то, что достичь соглашения с «ПСЖ» не удалось, «Барселона» сохраняет оптимизм касательно сделки по , потому что удостоверилась в том, что игрок полностью вовлечен в операцию по переходу. Неймар давит на «ПСЖ», настаивая на том, что хочет перейти в «Барселону» и блокирует потенциальный переход в «Реал».