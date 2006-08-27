Неймар сказал Леонардо, что хочет перейти только в «Барсу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в личном разговоре со спортивным директором клуба Леонардо заявил, что – это единственный клуб, в котором он хотел бы играть.

В понедельник Неймар встречался с Леонардо и дал ему понять, что не рассматривает варианты с переходом в «Реал» и и хочет играть только в «Барсе». Неймар был в курсе того, что каталонский клуб готовит окончательное предложение о его трансфере. Именно поэтому он посчитал, что это подходящий момент для того, чтобы надавить на .

Поскольку Неймар выразил желание играть только в «Барселоне», во вторник утром делегация каталонского клуба отправилась в Париж. Представители «Барсы» встречались с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и для того, чтобы сделать новое предложение о трансфере. В «Барселоне» считают, что позиция Неймара может повлиять на развитие переговоров.

«Барселона» готова заплатить за Неймара 170 млн евро и может включить в сделку полузащитника команды Усмана Дембеле. Сообщалось, что в «ПСЖ» может перейти и защитник «Барсы» Нелсон Семеду, однако игрок отказался переходить во французский клуб.

За шесть дней до закрытия трансферного окна «Барселона» лидирует в переговорах по Неймару. Однако и , и «Ювентус» следят за развитием ситуации. Позиция Неймара ослабила их возможности в осуществлении сделки, однако ничего еще не решено.