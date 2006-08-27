Реклама 18+
Реклама 18+

Неймар сказал Леонардо, что хочет перейти только в «Барсу»

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Леонардо Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар в личном разговоре со спортивным директором клуба Леонардо заявил, что «Барселона» – это единственный клуб, в котором он хотел бы играть.

В понедельник Неймар встречался с Леонардо и дал ему понять, что не рассматривает варианты с переходом в «Реал» и «Ювентус» и хочет играть только в «Барсе». Неймар был в курсе того, что каталонский клуб готовит окончательное предложение о его трансфере. Именно поэтому он посчитал, что это подходящий момент для того, чтобы надавить на «ПСЖ».

Поскольку Неймар выразил желание играть только в «Барселоне», во вторник утром делегация каталонского клуба отправилась в Париж. Представители «Барсы» встречались с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и Леонардо для того, чтобы сделать новое предложение о трансфере. В «Барселоне» считают, что позиция Неймара может повлиять на развитие переговоров.

«Барселона» готова заплатить за Неймара 170 млн евро и может включить в сделку полузащитника команды Усмана Дембеле. Сообщалось, что в «ПСЖ» может перейти и защитник «Барсы» Нелсон Семеду, однако игрок отказался переходить во французский клуб.

За шесть дней до закрытия трансферного окна «Барселона» лидирует в переговорах по Неймару. Однако и «Реал», и «Ювентус» следят за развитием ситуации. Позиция Неймара ослабила их возможности в осуществлении сделки, однако ничего еще не решено. 

Тест: угадай футболиста сборной России по загранпаспорту

 

Реклама 18+

Опрос

Куда перейти Неймару?

5261 голос 3
  • В «Барсу»
    60%
  • В «Реал»
    40%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться