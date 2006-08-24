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L’Equipe: Неймар и «ПСЖ» пошли на примирение

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Леонардо Неймар Футбол

Нападающий Неймар может остаться в «ПСЖ».

Окружение футболиста начало осознавать, что осуществить его переход в другой клуб до закрытия трансферного окна будет тяжело.

По информации L’Equipe, в последнее время отношения бразильца и руководителей парижан, в частности со спортивным директором Леонардо, начали налаживаться, стороны идут к примирению.

«Никакой войны больше нет», – сообщил один источник, знакомый с ходом переговоров.

«Стороны ведут цивилизованный диалог», – добавил другой источник.

Вернуть Неймара из Франции этим летом хочет «Барселона». Парижане уже отклонили несколько предложений каталонцев. Также форвардом интересуется «Реал».

Мы снова про Неймара. В «Барселоне» его очень ждет Месси, а «Реал» смущает, что бразилец часто травмируется

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