ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Нападающий «Млада-Болеслава» может сменить клуб этим летом.

По информации «Спорт-Экспресса», – фаворит в борьбе за Комличенко. Москвичи согласовали с 24-летним форвардом условия контракта, но не могут договориться с .

Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), же предлагает аренду с правом выкупа, «Млада-Болеслава» это не устраивает.

Также к нему проявляют интерес «Фейеноорд» и «Реймс», однако они пока тоже не могут договориться с чехами. Статистику россиянина можно изучить здесь.