ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может сменить клуб этим летом.
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА – фаворит в борьбе за Комличенко. Москвичи согласовали с 24-летним форвардом условия контракта, но не могут договориться с «Болеславом».
Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), ЦСКА же предлагает аренду с правом выкупа, «Млада-Болеслава» это не устраивает.
Также к нему проявляют интерес «Фейеноорд» и «Реймс», однако они пока тоже не могут договориться с чехами. Статистику россиянина можно изучить здесь.