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ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Теги ЦСКА высшая лига Голландия Фейеноорд премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав лига 1 Франция возможные трансферы Реймс Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может сменить клуб этим летом.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА – фаворит в борьбе за Комличенко. Москвичи согласовали с 24-летним форвардом условия контракта, но не могут договориться с «Болеславом».

Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), ЦСКА же предлагает аренду с правом выкупа, «Млада-Болеслава» это не устраивает.

Также к нему проявляют интерес «Фейеноорд» и «Реймс», однако они пока тоже не могут договориться с чехами. Статистику россиянина можно изучить здесь.

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