Станислав Черчесов: «Если мы не планируем игрока молодежки в основу, то ему лучше играть за молодежку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную ряд футболистов.

– Чемпионат стартовал, прошли первые матчи еврокубков, мы анализируем то, что видим. Отсюда – состав, который у нас есть сегодня. Не нужно забывать, что у нас два матча, соперники Шотландия и Казахстан – две команды совершенно разные по стилю. Поэтому нам надо брать не просто футболистов, а тех, кто способен в этих встречах участвовать и в тактическом плане нам соответствовать.

– Насколько вы довольны составом, учитывая фактор молодежной сборной?

– Мы не раз объясняли, что этой команде предстоят важнейшие официальные матчи. Поэтому принцип такой: если у нас есть игрок молодежной сборной, которого не планируем в основной состав, значит, он должен выступать за молодежку. Потому что там он принесет больше пользы.

– В частности, это ответ по Чалову?

– И по Чалову, и по другим ребятам, которые себя проявляют в чемпионате. Да, есть игроки, которые себя показывают с хорошей стороны, но есть другие футболисты иного плана, которые уже были у нас и имеют определенный опыт. Безусловно, мы доверяем им. Это не значит, что кто-то из невызванных хуже. Но команда создается из определенных вещей, нужно это понимать.

– В списке нет ни одного игрока из . Чем вас не устраивает условный Сорокин?

– Наоборот, меня все устраивает. Но их нет, потому что мы так решили в этот раз.

– Вы часто вызываете игроков для того, чтобы познакомиться. Не было мысли позвать Соболева?

– Нет. Потому что всему свое время. Человек только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, что это продолжится.

– Как вы относитесь к возвращению Нойштедтера в Россию? И на какой позиции его видите?

– К тому, что он приехал в , отношусь спокойно. С таким же удовольствием мы на него смотрели бы в «Фенербахче», , «Майнце» или «Вольфсбурге». Человек принял то решение, которое принял.

Самое главное, что он имеет команду, участвует в тренировочном процессе, сыграл два матча по 90 минут. Вышел на той позиции, где мы его не будем использовать: видим Нойштедтера в качестве центрального защитника. Другое дело, что для нас это бонус, сейчас он может играть и центрального защитника, и, при необходимости, перейти в опорную зону. Возможно, это имело определенную роль – из-за этого Сорокина в сборной нет, а Нойштедтер есть, – заявил Черчесов.