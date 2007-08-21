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Леонид Федун: «Егоров сидит на мешке с иголками. Любой глава Департамента судейства – человек с элементами социального мазохизма»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Александр Егоров видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главы Департамента судейства РФС Александра Егорова. 

«Я его уважаю, по крайней мере за мужество. Он сидит на мешке с иголками. Любой, кто занимает должность руководителя Департамента судейства – человек с определенными элементами социального мазохизма (смеется).

Ему не позавидуешь. Понятно, что все ошибки арбитров начинают переваливаться на него. Но где тут предвзятость, а где объективность, может решить только VAR. Поэтому просьба к нему одна – давайте быстро введем VAR. Если нужны еще деньги, то мы добавим», – сказал Федун.

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