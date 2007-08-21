Леонид Федун: «Зениту» никто не припоминает «Оренбург». А нашу игру с «Сочи» все еще долго будут пережевывать»

Владелец Леонид Федун рассказал об информационном давлении на клуб.

– О чем вы думали после старта «Спартака» в сезоне? Была тяжелая, даже скандальная победа над «Сочи», поражение от «Тамбова», отсутствие на тот момент даже проблесков игры... Вы сохраняли спокойствие?

– Просто прекрасно понимал, что часть футболистов, которые у нас есть, должны уйти. Но я же не могу купить Тила, не продав . Мы тогда не впишемся в финансовый фэйр-плей.

И без того на сегодня потратили рекордные для себя суммы. Никогда раньше – за все 17 лет, что я здесь, – не вкладывали столько в новичков, сколько в эту трансферную кампанию. При этом ранее также не продавали больше, чем на 30 миллионов евро.

Так что осознавал, что будет тяжело. Кроме того, оказывалось безумное информационное давление...

Потому что тому же никто не припоминает «Оренбург». А вот нашу игру с «Сочи» все еще долго будут пережевывать... Ошибки в нашей штрафной показываются по 10 раз, а фолы в штрафной соперника – ни разу.

Вот возьмем дерби. Тил бежит с мячом, футболист дергает его за майку, голландец падает и касается мяча руками. И что показывает Карасев? Игра рукой со стороны Гуса... Хотя там мог получиться выход один на один. Однако по телевизору этот момент повторили лишь раз, да еще с неудачного ракурса. Очень странно...

Мы спрашивали телеканал [«Матч ТВ»], почему у них такая позиция? Видимо, есть некое указание, – сказал Федун.