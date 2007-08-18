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Глава комитета по этике РФС: «Такие слова не красят Семака, наша позиция будет принципиальной»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Семен Андреев Алексей Матюнин Вильям де Оливейра Футбол

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев оценил поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

После игры тренер питерского клуба Вильям де Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак отвел бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

«Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо…

Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», – сказал Андреев.

«Не надо с этими козлами разговаривать!» Сложно поверить, но это крикнул помощнику Семак – про судей 

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