Александр Егоров: «Отмененный гол Ригони – больная ошибка для нас»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о работе бригады Алексея Матюнина на матче – «Ахмат» (0:0).

«По поводу ситуации, которая подлила масла в огонь: такие вспышки происходят. Нерв напрягался, все это вылилось в концовке. Подобное ложится на совесть арбитра, потому что он должен управлять командами.

Кроме того было компенсировано четыре минуты, из них полторы не играли. Я разговаривал с Алексеем, он сказал, что видел, что команды воинственно настроены друг против друга, поэтому, во избежание дальнейших конфронтаций, он решил остановить игру.

В моменте с Ракицким арбитр поступил абсолютно правильно. Швец все единоборство держал руки за спиной, потом внезапно их отпустил.

Мне трудно объяснить ситуацию с отмененным голом. Мы считаем, что момент с Ригони – достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться.

Для нас это больная ошибка. Это была не лучшая игра ассистента: были еще моменты, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть», – сказал Егоров.

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