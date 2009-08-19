Олег Кононов: «Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил выступление отдельных футболистов в матче с (2:1), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Чем вызвана стартовая расстановка, когда Бакаев слева, а Джордан справа? Бакаев в таком случае не теряет один из основных козырей – удар после смещения?

– Ларссон точно так же [справа] забивал голы в Швеции, и я ему даю возможность играть на этом фланге, потому что он недавно приехал. Чтобы скорее проходила адаптация на его позиции. В дальнейшем, когда на тренировках и играх увижу, что он осваивается, буду эту позицию менять. А вот Шююрле – опытный, может играть на всех четырех позициях в атаке. А эти молодые ребята (Джордан, Бакаев) – молодцы, но пока должны адаптироваться для своих позиций.

– Жиго – лучший бомбардир в РПЛ. Это нормально?

– Это прекрасно. Очень рад за него и то, что наши защитники забивают. Вспомните историю, вспомните Беккенбауэра, который подключался и забивал. Мы это помним, и в детстве относились к этому с восторгом. Здесь мы тоже даем возможность игрокам. Как я говорил, у каждого игрока есть свои лучшие качества, и мои задачи как тренера – не ущемлять, а реализовывать их. Любой игрок может сыграть на любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть.

– Как вам Мирзов? В одном моменте замешкался и не пошел в борьбу.

– Мы немного придираемся к игрокам. Извините, не придираемся, а критикуем. Каждый игрок должен иметь баланс в ударах и при атаке. Если не побежал в отбор – значит, не хватило определенных сил, до этого сделал несколько больших усилий в атаке. Но спасибо, разберемся, обращу внимание, – сказал Кононов.

«Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим, но вот так, из глубины, как защитник, пусть подключается. Он это любит на тренировках делать, кстати. Так что я буду только рад, если это будет приносить пользу», – добавил тренер.