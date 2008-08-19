Василий Кикнадзе: «Тарасов решил подавать в суд на «Локомотив». Имеет полное право»

Генеральный директор Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом полузащитника и его операцией за свой счет.

«Как я и говорил, скорее всего, будем завершать историю в суде. По отношению к клубу решение Дмитрием было принято некорректно.

Соответственно, ему для того, чтобы отстоять свое мнение, скорее всего, придется подавать в суд или согласиться с мнением клуба.

Дмитрий, насколько я понимаю, принял решение подавать в суд, на что имеет полное право», – сказал Кикнадзе.

Дмитрий Тарасов: «Мне пригрозили судом, но несмотря на это душой и сердцем я всегда буду с «Локо»