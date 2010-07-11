ТАСС: Тарасов предлагал «Локомотиву» продлить контракт на 3-4 месяца с зарплатой 400 тысяч евро

Полузащитник Дмитрий Тарасов через агента предлагал иву» продлить контракт на три-четыре месяца с сохранением зарплаты футболиста, сообщил источник, близкий к руководству клуба.

«После окончания сезона-2017/18 Тарасову был предложен контракт с понижением зарплаты. Игрок вместе с агентом от подобного предложения сначала отказались и ушли искать предложения на рынке.

Через некоторое время они вернулись в клуб и согласились принять соглашение, что говорит о том, что предложенные условия превышали возможности рынка.

В сезоне-2018/19 игрок сыграл ограниченное количество матчей, с учетом зарплаты, которая превышает один миллион евро, держать такого футболиста на скамейке не совсем корректно.

После получения травмы игрок едет в отпуск отдыхать, руководство позвонило ему и предупредило, что контракт с ним продлеваться не будет.

После возвращения из отпуска игрок обратился к руководству с просьбой оплатить ему визит в зарубежную клинику для осмотра и проведения недельного терапевтического лечения, на что руководство ответило согласием.

Игрок едет в клинику, где принимает самостоятельное решение делать операцию, при этом врачи клуба ему говорили, что подобная травма предполагает консервативное лечение и операция будет риском.

После проведения операции в клуб приезжает агент игрока и предлагает продлить контракт на три-четыре месяца, мотивируя это необходимостью реабилитации футболиста.

С учетом зарплаты игрока, клуб должен был выплатить ему за этот срок порядка 400 тысяч евро, клуб от этого предложения отказался.

После этого агент вместе с юристом игрока сказали, что будут подавать на клуб в суд, на этом диалог с игроком и его агентом закончился», — цитирует ТАСС свой источник.

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