Гендиректор «Зенита» Медведев: «Экономить на скрепках глупо. Я за то, чтобы немедленно и повсеместно ввести VAR»

Генеральный директор Александр Медведев заявил, что считает внедрение системы VAR необходимой мерой.

– Согласны, что ВАР лучше совсем не вводить, чем вводить на отдельные игры?

– Думаю, эксперимент проведенных матчей с VAR показал его целесообразность. Экономить на скрепках глупо. VAR поможет судьям с психологической стороны и позволит им нормально работать. Я за то, чтобы VAR немедленно ввести. Немедленно. И повсеместно, – сказал Медведев.

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