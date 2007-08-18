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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Экономить на скрепках глупо. Я за то, чтобы немедленно и повсеместно ввести VAR»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Медведев видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что считает внедрение системы VAR необходимой мерой. 

– Согласны, что ВАР лучше совсем не вводить, чем вводить на отдельные игры?

– Думаю, эксперимент проведенных матчей с VAR показал его целесообразность. Экономить на скрепках глупо. VAR поможет судьям с психологической стороны и позволит им нормально работать. Я за то, чтобы VAR немедленно ввести. Немедленно. И повсеместно, – сказал Медведев.

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