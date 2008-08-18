Гендиректор «Зенита»: «Оскорблением в матче с «Ахматом» был уровень судейства, а не эмоции команд»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с участием главного тренера Сергея Семака после матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

После игры тренер питерского клуба Вильям Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак отвел бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

«Он выразился не в адрес арбитра. Он обращался к помощнику – Вильяму Оливейре. А как общаться с помощниками – это внутреннее дело клуба. Он мог сказать: «Не надо с марсианами разговаривать». Да как угодно, что с того.

Сергей Богданович никогда никого публично не оскорблял ни в бытность игроком, ни главным тренером. А в каком стиле люди общаются между собой в команде, особенно после такого матча, это наше внутреннее дело. Оскорблением в этом матче был уровень судейства, а не эмоции команд», – сказал Медведев.

«Не надо с этими козлами разговаривать!» Сложно поверить, но это крикнул помощнику Семак – про судей

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