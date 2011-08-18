Глава комитета по этике РФС о словах Дзюбы: «За такое положена дисквалификация. Будем обсуждать»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артема Дзюбы после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Нападающий раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения.

Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», – сказал Андреев.

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем