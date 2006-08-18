Гендиректор «Зенита» Медведев о судействе: «Нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о работе судей на матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Вынуждены обращаться к фразе классика: «А судьи кто?» Обидно, что в интересной и напряженной игре судьи не соответствовали накалу и качеству игры.

Если смотреть на два незасчитанных гола «Зенита», то в первом случае из двух зол для «Ахмата» выбрали меньшее — красную карточку.

А во втором голе с положения вне игры – это классический гол с забеганием Ригони. Там вне игры и не пахло. Видно, что Ригони рванул в момент передачи, офсайда там не было. Обидно, что такой красивый гол был не засчитан.

Поднялась непонятная суета вокруг красной карточки Ракицкому, только там не было никакой красной, потому что первой желтой карточки не было. Были штрафной и поднятая рука арбитра.

Из всего этого можно сделать один вывод: нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах. Техника уже отработана и протестирована. Все для этого есть: судьи, оборудование. Давайте сбросим груз, от которого арбитров уже начинает трясти, чтобы судьи всегда могли обратиться к VAR. А то постоянно будут летать камни – а камнем можно и голову снести.

Мы еще не решили, будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина. Любой может посмотреть, что это объективная реальность зрительских ощущений. Судей надо готовить, знаю, что в РПЛ и в РФС думают над этим. Нужно ввести систему, чтобы судьи прогрессировали от молодежных соревнований до ПФЛ, ФНЛ.

Но и нельзя говорить, что у нас нет хороших судей. Равно как и говорить, что нет хороших футболистов. Начало чемпионата показало, что у нас много молодых и талантливых футболистов, которые могут играть на высоком европейском уровне, если будут прогрессировать», – сказал Медведев.

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!