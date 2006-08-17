Сергей Семак: «Судейство Матюнина не понравилось абсолютно. Ригони забил чистый гол»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с « (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Довольными быть не можем, не победили дома. Должны были побеждать, но для этого нужно забивать. Желательно больше, чтобы не было быть поводов быть расстроенными после матча. Моменты были, пусть не так много.

– Как оцените судейство?

– Матюнину нужно посмотреть на моменты. Мне не понравилось абсолютно, болельщики выразили свое мнение после игры. Мы должны думать о своей игре. Ригони забил чистый гол. Первый момент нужно было доиграть. Моменты были у Сердара и Артема, но не сумели забить.

– Сложилось впечатление, что не хватало последнего паса. Система или конкретно в этом матче?

– Так сложилось сегодня. Не было Дриусси, который может отдать острую передачу. Наверное, неплохо и Ахмат действовал, насыщая штрафную. Конечно, хотелось бы создавать побольше.

– Месяц пишут, что Ригони может покинуть «Зенит». Что скажете?

– Не знаю, кто пишет. Ригони у нас, он заявлен. Все, что могу сказать, – сказал Семак.