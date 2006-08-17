Рашид Рахимов: «Удаления Уциева не было. Думаю, это желтая»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Ничья – хороший результат?

– Хороший.

– За несколько часов до матча в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что вы потеряли контроль над командой. И матч с «Зенитом» может стать для вас последним. Что скажете?

– Ха-ха. Значит, есть анонимщики, которые это вбрасывают. Если буду на каждый такой момент реагировать, у меня не будет времени тренировать. Думаю, у анонимщика с мозгами не очень хорошо. Скажите, что нужно подмочить сухой мозг.

– Ожидали, что не будет Дриусси и Малкома?

– Нам было понятно, что так будет, за два-три дня. Но у «Зенита» есть игроки, которые могут выйти и усилить. Понятно, что Дриусси и Малком могут сделать эпизод, могут его решить, но мы не думали об этом. Думали, если Малком будет готов, выйдет сразу. Если нет – появятся Ерохин или Ригони.

Потеря очков неизбежна, но у «Зенита» достаточно хороший состав, чтобы хорошо выступать во всех турнирах.

– Это ваш пятый матч с «Ахматом» тут, были те, которые вы выиграли. Сегодня опять взяли очки.

– «Ахмат» берет очки, не я. Игроки бились, я на них только орал с бровки. Считаю, сегодня была самая сложная игра, потому что 75 минут играли в меньшинстве. Отдаю должное нашим ребятам.

– Азмун к вам прибежал на 12-й минуте. О чем говорили?

– Он опоздал. Надо было на 12 минут раньше. У нас хорошие отношения, так было и в Грозном. Кузяев на разминке тоже подбежал.

– Было ли удаление? Почему Глушаков перешел на позицию Уциева?

– Нужно быстро принимать решение. Иванов, Глушаков и Исмаэл играли инсайдов. В выборе между Глушаковым и Ивановым выбрали Дениса, перешли на 4-4-1.

Понятно, была динамика, судья принимал решение в ней. Сейчас посмотрели – не было, думаю, это желтая, – сказал Рахимов.

На матче «Зенит» –«Ахмат» работал главный арбитр Алексей Матюнин.

В матче «Зенит» – «Ахмат» напряженно: спорное удаление Уциева на 7-й минуте, отмена гола Ригони (похоже, чистого)