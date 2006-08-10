Сергей Семак: «Малкому надо набирать форму. Спасибо Дриусси, что играет там, где нужно команде»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал итоги матча 5-го тура РПЛ с (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложная игра, нервная. До конца матча была нервозность, хорошо, что забили.

В первом тайме плохо выходили из обороны, было много технического брака даже не из-за того, что соперник активно действовал. Сложно сказать, почему так было.

Во втором тайме был неприятный момент у наших ворот, но и мы могли забить раньше. Сложная игра, но заслуженная победа.

– В первом тайме действительно было достаточно эпизодов, когда «Зенит» пытался выйти низом из обороны при прессинге «Динамо». Да, были два идеальных выхода Ракицкого и Дугласа, но не показалось, что в целом можно было играть проще? Почему во втором тайме стало лучше?

– Во втором тайме было меньше брака. В первом тайме ошибки были на ровном месте, в качестве передач, плохо расставлялись. Иногда переигрывали, не было понимания своевременности, когда что нужно делать. Ошибки были и в центре, и на флангах. Связываю их больше с техническим браком.

– Не было опасений при переводе Сутормина налево, потому что Шиманьски несколько раз обыгрывал Дугласа, а Паршивлюк активно подключался?

– Не было опасений, потому что Сутормин достаточно дисциплинированно играет в обороне, он быстрый игрок.

– «Зенит» себя комфортно чувствует на первом месте?

– Всегда хочется побеждать. В прошлом туре обидно потеряли очки, хотя заслуживали победы по качеству игры. В таких случаях есть расстройство при потере очков.

– Почему Малком остался в запасе? Он прямой конкурент Дриусси?

– Дриусси – огромное спасибо, что он долгое время играет там, где нужно команде. По характеристикам его основная позиция – второй нападающий.

Малком сегодня сыграл больше, чем неделю назад, ему надо набирать форму, чтобы выходить на свой уровень, – сказал Семак.