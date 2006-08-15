Малком может пропустить матч с «Ахматом», Друсси и Шатов точно не сыграют

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на игру 6-го тура РПЛ с «Ахматом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Согласны с тем, что «Ахмат» – домашняя команда?
– Нет. Любая команда – прежде всего команда, на выезде сложнее играть всем. Сейчас преждевременно говорить, кто в этом сезоне будет лучше играть в гостях, а кто дома.
Костяк у них сохранился, некоторые важные игроки ушли, но пришли новые игроки с амбициями. Против них всегда очень сложно играть.
– Кто не сможет сыграть с «Ахматом»?
– Шатов и Дриусси. Неясна ситуация с Малкомом, его участие в матче под вопросом.
– «Ахмат» старается играть компактно. За счет чего можно входить в штрафную?
– Не сказал бы, что они слишком прижимаются к своей штрафной. Они пытаются играть агрессивно, быстро, в комбинационный футбол.
Нам самим нужно думать и играть быстро, агрессивно, тогда будет возможность проводить хорошие и быстрые, и позиционные атаки.
– Уже играли с «Оренбургом» и «Сочи», которые действуют с тремя центральными защитниками. Понятно, как будет играть «Ахмат». Учитывая неудачное начало матча в Грозном, насколько вероятен переход на трех центральных, особенно, если кроме Дриусси, вылетел еще и Малком?
– Будем думать исходя из тех, кто сможет сыграть. Отталкиваемся и от соперника. Вероятность смены схемы есть, у нас еще два дня, чтобы выбрать оптимальную расстановку и тех, кто будет играть, – сказал Семак.