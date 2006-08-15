Малком может пропустить матч с «Ахматом», Друсси и Шатов точно не сыграют

Главный тренер Сергей Семак рассказал о планах на игру 6-го тура РПЛ с «Ахматом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Согласны с тем, что – домашняя команда?

– Нет. Любая команда – прежде всего команда, на выезде сложнее играть всем. Сейчас преждевременно говорить, кто в этом сезоне будет лучше играть в гостях, а кто дома.

Костяк у них сохранился, некоторые важные игроки ушли, но пришли новые игроки с амбициями. Против них всегда очень сложно играть.

– Кто не сможет сыграть с ?

– Шатов и Дриусси. Неясна ситуация с , его участие в матче под вопросом.

– старается играть компактно. За счет чего можно входить в штрафную?

– Не сказал бы, что они слишком прижимаются к своей штрафной. Они пытаются играть агрессивно, быстро, в комбинационный футбол.

Нам самим нужно думать и играть быстро, агрессивно, тогда будет возможность проводить хорошие и быстрые, и позиционные атаки.

– Уже играли с и «Сочи», которые действуют с тремя центральными защитниками. Понятно, как будет играть «Ахмат». Учитывая неудачное начало матча в Грозном, насколько вероятен переход на трех центральных, особенно, если кроме Дриусси, вылетел еще и ?

– Будем думать исходя из тех, кто сможет сыграть. Отталкиваемся и от соперника. Вероятность смены схемы есть, у нас еще два дня, чтобы выбрать оптимальную расстановку и тех, кто будет играть, – сказал Семак.