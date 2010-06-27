Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Бизнесмен Алишер Усманов выделил тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Baza, после выхода в еврокубки руководство клуба начало поиск дополнительного финансирования и обратилось к Усманову.

Представитель бизнесмена подтвердил сообщение о пожертвовании в 600 миллионов. «Информация соответствует действительности», – сказал он.

По итогам минувшего сезона тульский «Арсенал» занял 6-е место в РПЛ и квалифицировался в отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, в августе прошлого года Усманов продал 30-процентный пакет акций лондонского «Арсенала» за 550 миллионов фунтов.

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