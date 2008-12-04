Российские клубы заработали 10,3 млн долларов за участие игроков в ЧМ-2018. Это шестой показатель в мире

ФИФА опубликовала информацию по компенсациям, которые клубы получат за участие своих игроков на .

Больше всего заработали английские клубы – 37,4 миллиона долларов. Лидер по этому показателю в АПЛ и по всему миру – «Ман Сити». Клуб получит 5 миллионов долларов. В топ-5 в АПЛ также «Тоттенхэм» (4,3 млн), «Челси» (3,8 млн), «МЮ» (3,7 млн) и (2,6 млн).

Вторые по доходам – испанцы. Они заработали 22,6 миллиона долларов. «Реал» (4,8 млн) лидирует в Ла Лиге и стал вторым после «Сити» в мире. В Испании в топ-3 также и «Атлетико» (4,1 млн и 3,1 млн соответственно).

Российские команды заработали 10,3 миллиона – это шестой показатель по лигам в мире после Англии, Испании, (18,9 млн), Италии (17,5 млн) и Франции (15,3 млн).

Больше всех в России заработал – 1,82 миллиона, рядом ЦСКА – 1,77 миллиона – и « – 1,67 миллиона. Всего на ЧМ было представлено 13 российских клубов.

Остальные в порядке размера компенсации: «Краснодар» (1,22 млн), (966 тысяч), «Ростов» (891 тысяча), «Ахмат» (671 тысяча), (634 тысячи) , «Амкар» (314 тысяч), «Арсенал» Тула (166 тысяч), (82 тысячи), «Уфа» (55 тысяч), «Анжи» (38 тысяч).

С полным списком выплат по клубам, федерациям и конфедерациям можно ознакомиться здесь.