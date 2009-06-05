Зидан настаивает на покупке Погба, «Реал» хочет пригласить Эриксена

Руководство и главный тренер команды Зинедин Зидан не могут прийти к согласию по поводу усиления средней линии в межсезонье.

Французский специалист хочет, чтобы состав мадридцев пополнил полузащитник Поль Погба, клуб склоняется к кандидатуре хавбека Кристиана Эриксена.

В «Реале» обсуждают плюсы и минусы обеих потенциальных сделок. Президент клуба понимает, что обязан пойти навстречу Зидану, который согласился вернуться в команду по ходу прошлого сезона, но сам предпочитает приглашение Эриксена сразу по нескольким причинам.

Датчанина можно будет подписать по более низкой цене, так как срок его контракта со «шпорами» истекает через год. Также «Реал» получил положительные отчеты о профессионализме футболиста и его отношении к делу.

Приглашение Погба – личное предпочтение Зидана, который хочет построить свою новую команду вокруг соотечественника. Также Погба больше подходит под тактическую модель Зидана – с быстрым, агрессивным, вертикальным футболом без долгого контроля мяча.

«Манчестер Юнайтед» не отпустит своего полузащитника дешевле 150 миллионов евро, трансфер Эриксена может обойтись «Реалу» примерно в 70 миллионов.

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