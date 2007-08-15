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Томас Цорн: «Комличенко сильный игрок, но по стилю в «Спартак» не вписывался»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Томас Цорн Николай Комличенко Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «Млада-Болеслава» Николаю Комличенко.

– Вы хотели летом заполучить Комличенко?

– Мы его рассматривали. Мы активно не действовали — мы рассматривали.

Общались с Саламычем (Станиславом Черчесовым — прим. Sports.ru), его мнение спрашивали. Решили пока, что не будем брать.

– Слабый для «Спартака», но сильный для «Локомотива»?

– Нет, я бы не сказал, что он слабый. Он сильный игрок, но к нам по стилю игры пока не вписывался, – сказал Цорн в шоу «КраСава» в YouTube.

Ранее Betting Insider сообщал, что на Комличенко претендует «Локомотив». Также стало известно, что ЦСКА начал переговоры о трансфере россиянина.

В сезоне-2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне он сыграл 6 игр и забил 4 гола. 

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