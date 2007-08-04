Betting Insider: Комличенко – цель номер один для «Локомотива» в атаку, Джорджевич – второй в списке

ведет поиски нападающего из-за перелома руки Эдера и тяжелого восстановления Джефферсона Фарфана после травмы.

Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает, что цель номер один для москвичей – 24-летний форвард «Млада-Болеслав» .

Вторым в списке «Локомотива», по данным Betting Insider, идет нападающий Лука Джорджевич.

Также в шорт-лист железнодорожников входит форвард из второй немецкой бундеслиги, речь идет об аренде. К этому варианту обратится, если не сможет приобрести Комличенко или Джорджевича.

Комличенков прошлом сезоне забил 29 голов в 32 играх чешской лиги. В этом сезоне на счету воспитанника «Краснодара» три гола в пяти матчах, два из которых – в квалификации Лиги Европы.

Джорджевич минувший сезон провел в аренде в тульском «Арсенале», забив 7 голов в 22 матчах РПЛ. В этом сезоне он еще не выходил на поле в матчах Премьер-лиги за «Зенит».

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