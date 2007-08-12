Олег Кононов: «Судейство разбирать не буду. VAR должен быть на каждой игре»

Главный тренер Олег Кононов высказал мнение о судействе и системе VAR после матча 5-го тура РПЛ с (3:1).

«Я уже говорил, что VAR должен быть на каждой игре. Судейство не буду разбирать.

У меня тоже иногда бушуют эмоции внутри, но есть комитеты, где будут разбираться не на эмоциях», – сказал Кононов.

Главным арбитром на матче работал Алексей Сухой.

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