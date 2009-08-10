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Пеп Гвардиола: «VAR изменит динамику игры. Нужно быть готовым психологически, когда система не на твоей стороне»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Рахим Стерлинг видеоповторы Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился наблюдениями после матча 1-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:0).

Об игре и результате

«Первая игра, выезд, 5:0 – это невероятный результат.

Но нам нужно усвоить то, что мы сегодня не сделали как следует. Это касается тактики, простых вещей, базиса. Это нормально».

Об авторе хет-трика Стерлинге

«Когда парни, играющие на флангах, могут забивать голы, ваша команда будет забивать много.

Очень хорошо. Во всех предсезонных матчах он забивал. Но в первом тайме он мог сыграть лучше».

О VAR

«Нужно быть готовым психологически, когда VAR не на твоей стороне. При 3:0 игра почти сделана, но 2:0 – другое дело (судьи отменили гол Габриэла Жезуса после видеоповтора – прим. Sports.ru).

Надо сохранять спокойствие, быть сильным. VAR изменит динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Для нас это хороший урок на будущее».

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