Понсе забил 1-й гол российских клубов в еврокубковом сезоне

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе открыл счет в матче квалификации с «Туном» (2:0, первый тайм).

22-летний аргентинец отличился на 21-й минуте встречи, забив первый гол в составе в пятой игре после перехода из «Ромы».

Этот мяч также стал первым для российских клубов в еврокубках в сезоне-2019/20.

Ранее тульский «Арсенал» дважды уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3) во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, а «Краснодар» вчера проиграл «Порту» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

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