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Понсе забил 1-й гол российских клубов в еврокубковом сезоне

Теги Спартак премьер-лига Россия Тун высшая лига Швейцария Лига Европы Эсекиэль Понсе Футбол

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе открыл счет в матче квалификации Лиги Европы с «Туном» (2:0, первый тайм).

22-летний аргентинец отличился на 21-й минуте встречи, забив первый гол в составе «Спартака» в пятой игре после перехода из «Ромы».

Этот мяч также стал первым для российских клубов в еврокубках в сезоне-2019/20.

Ранее тульский «Арсенал» дважды уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3) во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, а «Краснодар» вчера проиграл «Порту» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Также на Sports.ru можно в прямом эфире посмотреть матч.

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