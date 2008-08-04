Понсе могут дисквалифицировать на 3 матча за удар ногой в грудь Шунину

Нападающему Эсекиэлю Понсе грозит дисквалификация до трех матчей.

Понсе был удален на 35-й минуте матча 4-го тура РПЛ с за атаку прямой ногой вратаря Антона Шунина.

Судья Владислав Безбородов квалифицировал фол нападающего как «серьезное нарушение правил».

В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей».

Таким образом, Понсе может пропустить встречи ближайших туров с «Ахматом», ЦСКА и «Крыльями Советов».

Понсе влетел прямой ногой в Шунина и сразу получил красную. Уже четвертая в карьере – многовато для центрфорварда