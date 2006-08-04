РПЛ начала проверку по факту столкновения фанатов «Зенита» с ОМОНом

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между футбольными фанатами и подразделением ОМОНа в перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«03.08.19 г. в перерыве футбольного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба «Зенит».

По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», – сообщается на официальном сайте РПЛ.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»