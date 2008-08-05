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Оле-Гуннар Сульшер: «Магуайр – один из лучших центральных защитников в мире»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о переходе защитника Харри Магуайра из «Лестера» за рекордные 80 млн фунтов.

«Харри – один из лучших центральных защитников мира на данный момент, и я рад, что нам удалось заполучить его подпись. Он замечательно читает игру и выделяется на поле, при этом способен сохранять спокойствие под давлением.

Его хладнокровие при работе с мячом в сочетании с заметностью в обеих штрафных – могу представить, что он легко впишется в команду как на поле, так и вне его.

Рад поприветствовать Харри в «Манчестер Юнайтед». С нетерпением жду момента, когда начну с ним работать в рамках подготовки к сезону», – сказал Сульшер.

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов (рекорд для защитников). Но он не подходит Сульшеру стилистически

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