Оле-Гуннар Сульшер: «Магуайр – один из лучших центральных защитников в мире»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о переходе защитника из «Лестера» за рекордные 80 млн фунтов.

«Харри – один из лучших центральных защитников мира на данный момент, и я рад, что нам удалось заполучить его подпись. Он замечательно читает игру и выделяется на поле, при этом способен сохранять спокойствие под давлением.

Его хладнокровие при работе с мячом в сочетании с заметностью в обеих штрафных – могу представить, что он легко впишется в команду как на поле, так и вне его.

Рад поприветствовать Харри в «Манчестер Юнайтед». С нетерпением жду момента, когда начну с ним работать в рамках подготовки к сезону», – сказал Сульшер.

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов (рекорд для защитников). Но он не подходит Сульшеру стилистически