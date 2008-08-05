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Харри Магуайр: «Когда «МЮ» стучится в дверь – это невероятная возможность. Сульшер строит команду, которая будет брать трофеи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Харри Магуайр Футбол

Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал свой переход в манкунианский клуб.

«Я рад подписать контракт с этим великим клубом. Я наслаждался своим временем в «Лестере» и хочу поблагодарить всех в клубе, болельщиков – за их потрясающую поддержку за последние два года.

В любом случае, когда «МЮ» стучится в дверь – это невероятная возможность. После общения с тренером я в восторге от его взглядов и планов. Очевидно, что Оле строит команду, которая будет брать трофеи.

С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и начала сезона», – сказал Магуайр.

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов (рекорд для защитников). Но он не подходит Сульшеру стилистически

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