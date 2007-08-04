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Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Малком Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 4-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Интересный матч, мы играем в открытый футбол, они тоже. В первом тайме эмоции захлестывали, получился не такой содержательный футбол.

Второй тайм был интереснее, думаю, было подавляющее преимущество, у них вообще не было моментов. Хорошо, что у команды есть характер. Нравится играть с такими командами, как «Краснодар».

Малком очень техничный, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, это будет Халк на минималках. Когда бил в тоннеле, не жалел, мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все», – сказал Дзюба.

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