Малком дебютировал в «Зените»

Полузащитник Малком вышел на поле во втором тайме матча с «Краснодаром» (0:0, второй тайм).

Бразилец дебютировал в составе петербургского клуба, заменив Алексея Сутормина. Его приобрели у «Барселоны» за 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

За матчем «Зенита» с «Краснодаром» можно следить на Sports.ru благодаря видеотрансляции и текстовой онлайн-трансляции.

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Фото: твиттер «Зенита»