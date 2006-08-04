Сергей Семак: «Если взять логику игры, «Зенит» должен был побеждать»

Главный тренер Сергей Семак поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 4-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В первом тайме была острожная игра, давали сопернику долго контролировать мяч. У наших ворот не было особо опасных моментов, но у их – тоже. Наверное, самый реальный шанс был у Дзюбы, но не получилось.

Во втором тайме смотрелись гораздо лучше, были моменты. К сожалению, не забили, пропустили курьезный гол, который поставил в сложное положение. С одной стороны, плюс, что отыгрались, сыграли неплохо в обороне. Но самое главное – не выиграли, поэтому не можем быть удовлетворены.

– Почему игра получилась такой контрастной по сравнению с апрельской?

– Игры по-разному складываются. Сегодня все старались играть надежно в обороне, получалось, не было больших разрывов, за исключением концовки, когда проявились свободные зоны. В целом мне понравилась игра с точки зрения обороны, с точки зрения атаки второй тайм был лучше.

– Почему Дуглас вышел справа? Что с Терентьевым? Рассматривали ли вы Сутормина на эту позицию, или с учетом Кабелла и Намли он был не лучшим выбором?

– Роль защитника – не совсем привычная для него позиция. Он атакующий игрок. Одно дело – играть в пятерке защитников на фланге, другое – в четверке.

Терентьев травмировался на тренировке, Смольников тренировался только два дня после пропуска в восемь-девять дней. Выход был только один, не было проблем для Дугласа сыграть в этой позиции. Гол курьезный – такое иногда случается.

– Вы сказали, что должен был побеждать. Кому? Почему?

– Себе и болельщикам. Мы создали больше моментов. Если взять логику игры, должны были побеждать. Но это футбол, логика не всегда должна претворяться в голы и набранные очки.

– Стоило при счете 0:0 выпускать , который провел всего одну тренировку в «Зените»? Все-таки это не Месси, а его дублер в «Барселоне».

– Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму, почувствовать атмосферу стадиона. Для набора формы ему нужно и тренироваться, и играть. Это молодой игрок, не стоит думать, что он в одиночку будет решать все игры. Будем внедрять его в игру команды.

– Что делают в «Зените» с игроками, которые забивают такие автоголы? Штрафы? Наказания? Розги?

– Ничего абсолютно. Такой момент может случится с каждым игроком. Никаких проблем нет, надо забивать больше. Все бывает.

– Как оцените игру Ивановича в атаке в концовке?

– Всегда оцениваю положительно, атакующие действия – тоже. Немного неправильно его использовали, но лишний игрок в атаке усложняет жизнь для защитников. Нам нужно было рисковать, что мы и делали.

– Мака снова не было в заявке. Почему?

– Он не тренировался на этой неделе из-за болезни. Пока он болеет, а дальше будем думать, что делать, – сказал Семак.