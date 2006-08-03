Олег Кононов: «Хочу поблагодарить игроков за сплоченность. Было сложно, учитывая, что одни ушли, а другие только входят»

Главный тренер Олег Кононов поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

«Непростой матч, ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые у нас складываются.

Я имею в виду, что одни игроки покинули команду, а другие только входят. Я хочу поблагодарить игроков за то, как организованно они играли во втором тайме. И вообще за ту сплоченность, которая была с первых минут.

Выход Шюррле – это был риск. Он только начал с нами тренироваться. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет искать свободные зоны, где мы сможем делать контратаки.

Эпизод с Понсе – это игровой момент, он вообще такой парень настойчивый, всегда борется с противником. Он не видел и думал, что вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть, он бы ни в коем случае так не пошел.

У нас есть кем заменить Понсе. Есть Шюррле, есть еще Ларссон – он центральный нападающий. Почему сегодня не было Ларссона? Мы не успели его заявить.

Что-то можно сделать с карточками Гулиева и Бакаева? Можно, но это постоянная работа на эту тему. Надеюсь, мы все-таки добьемся своего и исправим это. Просто характер немного вспыльчивый», – сказал Кононов.

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