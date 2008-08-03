Малком: «Обнимаю 15 миллионов фанатов «Зенита»

Полузащитник Малком поделился эмоциями после перехода в «Зенит».
«Благодарю «Зенит» за доверие и усилия, особенно Хавьера Рибальту, мистера Медведева и мистера Семака.
С радостью обнимаю 15 миллионов фанатов. Вперед, давайте добьемся наших целей», – написал Малком в инстаграме.
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