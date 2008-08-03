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Малком: «Обнимаю 15 миллионов фанатов «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Малком Хавьер Рибальта Футбол

Полузащитник Малком поделился эмоциями после перехода в «Зенит»

«Благодарю «Зенит» за доверие и усилия, особенно Хавьера Рибальту, мистера Медведева и мистера Семака.

С радостью обнимаю 15 миллионов фанатов. Вперед, давайте добьемся наших целей», – написал Малком в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

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