Малком: «Обнимаю 15 миллионов фанатов «Зенита»

Полузащитник Малком поделился эмоциями после перехода в .

«Благодарю «Зенит» за доверие и усилия, особенно , мистера Медведева и мистера Семака.

С радостью обнимаю 15 миллионов фанатов. Вперед, давайте добьемся наших целей», – написал Малком в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) 2 Авг 2019 в 11:38 PDT

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