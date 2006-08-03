«Барселона» получит от «Зенита» 7,5% от суммы последующего трансфера Малкома

получит от «Зенита» процент от суммы в случае продажи полузащитника .

Каталонцы продали 22-летнего бразильского вингера за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов клуб может получить в качестве бонусов.

По информации Mundo Deportivo, «Барселоне» также полагаются 7,5% от суммы последующего трансфера.

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