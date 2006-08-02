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Глава «Зенита» Илюхина: «Из-за срыва трансфера Марио Фернандеса пришли к кандидатуре Малкома»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Малком Елена Илюхина Футбол

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что трансфер Малкома из «Барселоны» был осуществлен из-за того, что не петербургскому клубу не удалось приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

– Весной ходили слухи об интересе «Зенита» к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. По нему велись переговоры?

– Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу Чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой.

Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из «Барселоны», цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее, – сказала Илюхина.

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