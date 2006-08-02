Сергей Семак: «Появление игрока уровня Малкома в России – исключение из правил»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал переход вингера Малкома из «Барселоны».

– Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за еще год назад, когда моя работа в только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока.

В этом году появилась возможность его приобрести. Малком – футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время.

На данном этапе принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России – скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом.

– Кто стал инициатором приглашения Малкома?

– Все происходят после просмотра и согласования футболиста тренерским штабом. Так устроена наша работа. Естественно, трансфер состоялся с одобрения тренерского штаба.

– Можно ли назвать его переход усилением непосредственно под Лигу чемпионов?

– Конечно. Условия нового лимита предполагают, что все легионеры – очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома.

– Если говорить о лимите, то пока «Зенит» не до конца вписывается в новые условия. Как быть с этим?

– Не думаю, что у нас большие проблемы. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты через год, и к тому же сейчас полным ходом идет трансферная кампания. С большой долей вероятности некоторые иностранные игроки продолжат карьеру в других клубах, – сказал Семак.

Малкома назвали в честь борца за права темнокожих в США. Мама была против и до сих пор называет его Филипе

Малком по стилю похож на Неймара. Неудача в «Барселоне» – не его вина

Малком – самый дорогой игрок РПЛ после Халка. В топ-15 – девять трансферов «Зенита»