Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле провел первую тренировку в новой команде.
Команда приветствовала новичка перед началом занятия. Шюррле после традиционного коридора впервые потренировался под руководством Олега Кононова.
Завтра в 19:00 на «Открытие Арене» состоится автограф-сессия Шюррле.
Вчера московский клуб объявил о переходе немецкого хавбека из дортмундской «Боруссии» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро. Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро.
Фото: официальный сайт «Спартака»