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Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Арена Андре Шюррле Футбол

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле провел первую тренировку в новой команде.

Команда приветствовала новичка перед началом занятия. Шюррле после традиционного коридора впервые потренировался под руководством Олега Кононова.

Завтра в 19:00 на «Открытие Арене» состоится автограф-сессия Шюррле.

Вчера московский клуб объявил о переходе немецкого хавбека из дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро. Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро.

Фото: официальный сайт «Спартака»

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