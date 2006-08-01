Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Полузащитник Андре Шюррле провел первую тренировку в новой команде.

Команда приветствовала новичка перед началом занятия. Шюррле после традиционного коридора впервые потренировался под руководством Олега Кононова.

Завтра в 19:00 на состоится автограф-сессия Шюррле.

Вчера московский клуб объявил о переходе немецкого хавбека из дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро. Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро.

Фото: официальный сайт