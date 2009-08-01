Андре Шюррле: «Спартак» – клуб с традициями и амбициозными целями»

Новичок Андре Шюррле рассказал о переговорах с московским клубом.

«Я не испытывал давления по поводу принятия решения как можно быстрее. После предложения от мы провели интенсивные переговоры и добились хорошего результата.

– это клуб с традициями, хорошо организованный, с амбициозными целями.

Москва станет новым опытом для меня. Русский язык, конечно, непрост, но это не станет препятствием – мне нравится получать новый опыт», – сказал Шюррле.

Последние 5 лет карьера Шюррле – сплошная боль: кишечная инфекция, скамейка запасных, фанатский хейт