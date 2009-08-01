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Андре Шюррле: «Спартак» – клуб с традициями и амбициозными целями»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андре Шюррле Футбол

Новичок «Спартака» Андре Шюррле рассказал о переговорах с московским клубом.

«Я не испытывал давления по поводу принятия решения как можно быстрее. После предложения от «Спартака» мы провели интенсивные переговоры и добились хорошего результата.

«Спартак» – это клуб с традициями, хорошо организованный, с амбициозными целями.

Москва станет новым опытом для меня. Русский язык, конечно, непрост, но это не станет препятствием – мне нравится получать новый опыт», – сказал Шюррле.

Последние 5 лет карьера Шюррле – сплошная боль: кишечная инфекция, скамейка запасных, фанатский хейт

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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Шюррле – топ-трансфер для «Спартака»?

7238 голосов 1
  • Конечно, это чемпион мира
    59%
  • Нет, он сбитый летчик и часто травмируется
    41%

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