Sport.es: Малком отказал «Эвертону» и готов перейти в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отказал «Эвертону» и близок к тому, чтобы продолжить карьеру в , сообщает Sport.es.

Сообщалось, что «Зенит» предлагает игроку контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год. Ни один из европейских клубов, интересующихся , не может повторить это предложение. Сделка может быть оформлена уже сегодня.

«Барселона» требует 40 млн евро за игрока, а также рассчитывает получить еще 5 млн в виде бонусов.

Представители «Эвертона» пытался убедить Малкома перейти в их клуб, однако игрок отклонил все предложения англичан.

Статистику игрока вы можете изучить здесь.