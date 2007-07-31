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Sport.es: Малком отказал «Эвертону» и готов перейти в «Зенит»

Теги Зенит Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Малком Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком отказал «Эвертону» и близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Зените», сообщает Sport.es.

Сообщалось, что «Зенит» предлагает игроку контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год. Ни один из европейских клубов, интересующихся Малкомом, не может повторить это предложение. Сделка может быть оформлена уже сегодня.

«Барселона» требует 40 млн евро за игрока, а также рассчитывает получить еще 5 млн в виде бонусов.

Представители «Эвертона» пытался убедить Малкома перейти в их клуб, однако игрок отклонил все предложения англичан.

Статистику игрока вы можете изучить здесь

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