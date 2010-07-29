«Оренбург» обжалует судейство Карасева в игре с «Зенитом»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев остался недоволен работой арбитра Сергея Карасева в матче 3-го тура РПЛ против (0:2).

«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте.

Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева.

На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги.

Либо судите объективно, либо не судите вовсе», – заявил Кияев.