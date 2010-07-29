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«Оренбург» обжалует судейство Карасева в игре с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Оренбург Сергей Карасев ТАСС Футбол

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев остался недоволен работой арбитра Сергея Карасева в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте.

Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева.

На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги.

Либо судите объективно, либо не судите вовсе», – заявил Кияев.

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