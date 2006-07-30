Спортдиректор «Тамбова»: «Против «Спартака» играли ребята с зарплатой 200-250 тысяч рублей в месяц»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после победы над (2:0) в матче РПЛ рассказал, сколько зарабатывают игроки команды.

– Вы как-то сказали: постарается доказать, что в футболе не все решают деньги».

– Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так – это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.

– Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?

– Где-то 700-750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.

– А минимальная?

– 60 тысяч рублей.

– Этот человек выходил на поле?

– Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200-250 тысяч, – сказал Худяков.