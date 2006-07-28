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Сергей Семак: «Не думаю, что к «Зениту» есть симпатии, в прошлом сезоне мы меньше всех пробили пенальти»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Оренбург Сергей Карасев Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Оренбургом» (2:0) в 3-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелый матч. Быстро забили, но давали создавать моменты, особенно в первом тайме. У нас тоже были моменты.

Во втором тайме моментами неплохо играли, моментами давали создавать напряжение. Рады, что смогли победить. 

– Прокомментируйте пенальти. 

– Я был достаточно далеко. Эти вопросы лучше адресовать судьям. Не думаю, что к нам есть симпатии, в прошлом сезоне мы меньше всех пробили пенальти, – сказал Семак.

Матч обслуживал арбитр Сергей Карасев.

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