Александр Григорян: «Если в ближайшее время «Спартак» ничего не будет менять, Кононов станет выдающимся тренером»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о победе в матче 3-го тура РПЛ со (2:0), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Впервые мне понравилось, как команда подготовилась к матчу, мои помощники проделали кропотливую работу в течение трех недельных микроциклов. Мы выстроили с помощниками творческий тренировочный процесс.

С «Зенитом» и «Локомотивом» нам удавалось воплощать наш план на игру, сегодня получилось больше. То, что планировали, – просто по нашему сюжету. У «Спартака» были моменты, в футболе бывают качели. Количество быстрых контратак, моменты во втором тайме – все сработало.

– Первая домашняя игра. Как атмосфера на стадионе?

– Когда начался матч, я посмотрел на трибуну, спросил одного из помощников: «Это столько спартаковцев?» Ответил: «Да». Немногословен был. Потом слушаю, скандируют «Тамбов». Мне говорят: «Смотри, наши». Спасибо нашим болельщикам, что приехали, очень благодарны, не рассчитывал, что столько приедет, все же 500 километров.

– Как вам Чернышов?

– На сборах подошел к нему, сказал: «Оставайся, дам тебе шанс». После матча поздравил его отдельно. Он молодец.

– «Спартак» удивил сегодня?

– Все критикуют «Спартак», это команда, за которую болеет полстраны. Очень непростая… С огромным уважением отношусь к Кононову, топ-тренер по российским меркам, доказал это, работая в России и Беларуси. Все его команды играли в интеллектуальный футбол. Основа игры «Краснодара», несмотря на совершенствования Мусаева, – это базис Кононова.

Многие считают его слишком интеллигентным, но никто не знает, какой силы его характер. Если в ближайшее время клуб ничего не будет менять – Кононов станет выдающимся тренером. Вы не представляете, как сложно работать в «Спартаке». Вы даже не можете себе представить, как работать в «Тамбове»! Если тебя в бою спрашивают: «Тренер, когда зарплата?» Это трындец.

– Как вам Гогуа?

– Талантливый игрок, недавно был в основе «Партизана», выигрывал чемпионат Финляндии. На пять процентов не реализована его карьера. Не буду говорить, по каким причинам. Если попробует зацепиться за то, что ему дал Бог, – он пойдет очень далеко.

Когда приехал в Тамбов, увидел его в дубле, взял его в основу потренировать стандарты, так все и началось. Потом случайно оказалось, что это клиент Селюка. Я в окружении. От Селюка не спрячешься.

– Как будете готовиться к «Арсеналу»?

– У них предстоит непростой график. Однако они сохранили все линии защиты и полузащиты, у них мобильная и креативная полузащита, как правило, играют в три центральных полузащитника, там серьезная конкуренция – все игроки высокого уровня. Приобрели нападающего.

Очень серьезный соперник, мы не должны думать, что они будут утомлены, потому что у них очень сложная команда. Думаю, будут играть с нами от обороны, хотя нам самим проще играть так. Раз вы задали такой вопрос, надо ответить так, чтобы там в «Арсенале» ничего не поняли. – сказал Григорян.