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Роналду в понедельник получит приз «Легенда» от Marca

Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Футбол

Газета Marca наградит нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду

29 июля португалец получит приз «Легенда», которая будет вручена в знак признания всей его футбольной карьеры.

Награда была учреждена в 1997 году. Ранее ее обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан.

Роналду в прошедшем сезоне впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. Всего он завоевал 29 трофеев в карьере, два из них в составе сборной Португалии. 34-летний футболист выиграл один титул в составе «Спортинга», 9 – с «Манчестер Юнайтед», 15 – с «Реалом» и еще 2 – с «Ювентусом».

 

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