Шалимов о посте про Кононова: «Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, почему удалил пост, в котором назвал тренера «Спартака» Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке московского клуба Федоре Черенкове.
– Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить.
– Почему вы удалили пост про Кононова?
– Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.
– От своих слов не отказываетесь?
– Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.
– Пока не удалили пост, то переписывались в комментариях с пользователем kononovoleg66. Вы понимали, что это фейковый аккаунт Кононова?
– Конечно, понимал.
– Вы отвечали не на полном серьезе? «Не заикайся и не мычи» и все остальное.
– Смотрите, Олег Кононов [в инстаграме] - это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И все. А дальше пусть все додумывают.
– То есть @shalimov_igor8 - неофициальный аккаунт? Понятно.
– Кононов – фейк, Шалимов – фейк. Додумывайте дальше. Я не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже.
– Вы не связывались с Кононовым? Почему было не сказать ему об этом аккуратно?
– Зачем?
– «Олег, ты выразился неточно, выставил себя дураком. Нужно извиниться». Лучше было сделать как вы, а не лично?
– У меня вот вопрос: зачем мне ему об этом говорить? Я увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?
– Вы уточняете, что не говорите о Кононове как о тренере.
– Не говорю.
– Но тут же спрашиваете: «Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?»
– Через час перезвоните мне. Подумаю, что ответить, – сказал Шалимов.