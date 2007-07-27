Шалимов о посте про Кононова: «Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, почему удалил пост, в котором назвал тренера Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке московского клуба .

– Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить.

– Почему вы удалили пост про Кононова?

– Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.

– От своих слов не отказываетесь?

– Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.

– Пока не удалили пост, то переписывались в комментариях с пользователем kononovoleg66. Вы понимали, что это фейковый аккаунт Кононова?

– Конечно, понимал.

– Вы отвечали не на полном серьезе? «Не заикайся и не мычи» и все остальное.

– Смотрите, Олег Кононов [в инстаграме] - это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И все. А дальше пусть все додумывают.

– То есть @shalimov_igor8 - неофициальный аккаунт? Понятно.

– Кононов – фейк, Шалимов – фейк. Додумывайте дальше. Я не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже.

– Вы не связывались с Кононовым? Почему было не сказать ему об этом аккуратно?

– Зачем?

– «Олег, ты выразился неточно, выставил себя дураком. Нужно извиниться». Лучше было сделать как вы, а не лично?

– У меня вот вопрос: зачем мне ему об этом говорить? Я увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?

– Вы уточняете, что не говорите о Кононове как о тренере.

– Не говорю.

– Но тут же спрашиваете: «Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?»

– Через час перезвоните мне. Подумаю, что ответить, – сказал Шалимов.