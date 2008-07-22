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Александр Егоров: «Отвечу «Ростову» письмом. Только позже»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Егоров Кирилл Левников Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал письмо «Ростова», обращенное к нему и к президенту РФС Александру Дюкову в связи с недовольством работой арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«В публичном пространстве появилось обращение в мой адрес и в адрес президента РФС от «Ростова». Они написали, что они уже ко мне обращались, и я им не ответил. Это неправда. Мы общались с тренером и руководством еще после прошлогоднего матча. Материалы по судейству будут переданы в комиссию.

Я отвечу «Ростову» таким же письмом, что и они мне. Только позже. Когда материалы будут рассмотрены», — заявил Егоров.

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