Александр Егоров: «Отвечу «Ростову» письмом. Только позже»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал письмо «Ростова», обращенное к нему и к президенту РФС Александру Дюкову в связи с недовольством работой арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ против (2:2).

«В публичном пространстве появилось обращение в мой адрес и в адрес президента РФС от . Они написали, что они уже ко мне обращались, и я им не ответил. Это неправда. Мы общались с тренером и руководством еще после прошлогоднего матча. Материалы по судейству будут переданы в комиссию.

Я отвечу «Ростову» таким же письмом, что и они мне. Только позже. Когда материалы будут рассмотрены», — заявил Егоров.